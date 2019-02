Medicul ortoped spune că Oltenia se aseamănă cu regiunea în care s-a născut din Iran și de aceea se simte foarte oltean și ține cu gruparea alb-albastră.

„De mic mergeam cu tatăl meu la toate meciurile echipei locale și am jucat și fotbal în Iran până la nivelul diviziei B, apoi am venit aici. Oamenii unde m-am născut sunt exact ca aici și am simțit imediat că oltenii sunt aproape de mine. Efectiv, mă regăsesc în Oltenia și nu aveam cum să nu prind drag de echipa Craiovei. Vă spun sincer că este echipa mea de suflet.

Eu mănânc cu Universitatea în gând, dorm și mă trezesc cu Universitatea în gând, operez cântând «Oltenia, eterna Terra Nova»,... citeste mai mult

