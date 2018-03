Articol de — Luminiţa Paul Miercuri, 07 Martie, 10:22

Svetlana Kuznețova (32 de ani) se reface după operația la încheietură pe care a suportat-o, după ce numeroase diagnostice diferite aproape o zăpăciseră.

Rusoaica, fost numărul 2 mondial, s-a accidentat anul trecut la US Open, apoi a consultat medici din SUA, Rusia și Belgia, alegând să facă intervenția chirurgicală la doctorul Frederik Verstreken, care le operase pe Kim Clijsters și Belinda Bencic.

"Am fost la cină cu Kim, am mers s-o vedem pe fata ei jucând baschet, apoi la un meci al echipei pe care o antrenează soțul ei, am fost la ea acasă", a povestit Sveta.

