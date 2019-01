Evenimentul va avea loc in perioada 7-10 iunie, in parcarea centrului comercial Braila, 6 iunie 2018 – Intre 7 si 10 iunie, cele mai delicioase preparate culinare traditionale se gasesc la Braila Mall. Timp de 4 zile, in parcarea centrului comercial,...

Info Braila, 6 Iunie 2018