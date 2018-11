O femeie din Australia, careia i s-a spus de catre medici ca e posibil sa nu faca niciodata copii, a ramas insarcinata de doua ori in zece zile.

Kate facea tratament cu hormoni pentru sindromul ovarelor polichistice, adica pentru lipsa ovulatiei, atunci când a ramas insarcinata.

In timpul tratamentului, a ramas insarcinata cu doua gemene, care au fost concepute insa la momente diferite, desi ea a intretinut relatii sexuale neprotejate o singura data in acea perioada de timp.

Lanaștere, cele două fetițe erau de marimi si greutate diferite.

Doar zece cazuri de acest gen au fost identificate in toata lumea.

citeste mai mult

acum 57 min. in Life, Vizualizari: 30 , Sursa: Antena 3 in