O poveste impresionanta! A nascut in 2015, iar acum s-a clasat pe locul 3 in judet la BAC O proaspata mamica de clasa a XII-a a obtinut media 9,96 la Bacalaureat, in pofida faptului ca are o fetita de doar cateva luni. facebook.com Social Absolventa...

9am, 13 Iulie 2016