Poveste din Urziceni

DISTRACTIE… O noapte de neuitat, la Husi! Vremea placuta a facut ca o multime de huseni sa iasa in strada si sa treaca impreuna in Noul An, 2019! S-a cantat cu ardoare, unii s-au prins in hore si s-a dansat cu bucurie, ca la Husi. Pe scena incinsa de...

Vremea Noua, 1 Ianuarie 2019