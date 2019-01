Poveste din Urziceni…

Odată ce i s-a tras cortina, Festivalul Național de Umor Urziceni, cuprinzând Concursul internațional de caricatură, aflat la a XXII-a ediție și Concursul național de epigramă, aflat la a XII-a ediție, a devenit o poveste. O poveste frumoasă, asemenea celorlalte 21 de surate anterioare, pe care urzicenenii, și nu numai – am în vedere și sutele artiști și de invitați de-a lungul timpului din toate colțurile țării - au trăit-o la nivelul emoțional cel mai înalt, având în vedere amploarea manifestației - ridicându-și ștacheta an de an tot mai sus -, apoi solemnitatea imnului național și a imnului festivalului, atelierul... citeste mai mult

