Poveste absolut incredibila! Regizor de teatru, umilit si batut in centrul Iasului de politistii de la Sectia II!

Scandalul dintre politisti si regizor s-a petrecut in centrul Iasului si a inceput in momentul in care cel din urma mentionat a refuzat sa se legitimeze • Nu a vrut sa le arate cartea de identitate pentru ca nu avea incredere ca sunt politisti reali, avand in vedere ca ii vorbeau foarte urat si il strigau cu apelativul “boschetar” • Regizorul venise in vizita la rudele din Iasi, iar la miezul noptii a incercat sa caute un autocar catre Bucuresti • Marea problema este aceea ca procurorii nu ar fi reusit sa dovedeasca cat de vinovati sunt politistii • “In lipsa martorilor oculari, dezvoltarea probatiunii a fost dificila, în contextul... citeste mai mult

acum 50 min. in Locale, Vizualizari: 25 , Sursa: Vremea Noua in