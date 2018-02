Potopul global pare imposibil de prevenit, cred expertii!

Respectarea angajamentele asumate voluntar prin Acordul de la Paris privind schimbările climatice, semnat de 197 de naţiuni, nu va stăvili creşterea nivelul apelor mărilor şi oceanelor cu 0,7 - 1,2 metri până în anul 2300, arata un ultim studiu ştiinţific pe aceasta tema.



''Mai mult, din cauza inertiei sistemului, este puţin probabil ca nivelul apelor să se stabilizeze după 2300, chiar si in conditiile in care temperaturile sunt menţinute sub 2 grade Celsius'', asa cum cere Acordul de la Paris, scriu autorii lucrarii in revista Nature Communications.

În plus, la fiecare cinci ani de întârziere în atingerea obiectivului ''de zero emisii'' de dioxid de... citeste mai mult