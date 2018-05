Poti reduce dependenta de telefon. E atat de simplu: Traim intr-o era digitala, in care daca nu ai cont pe Facebook sau un smartphone esti deja privit ca fiind ciudat. Copiii din ziua de astazi traiesc cu gadgeturi de mici, iar cei mai in varsta vor sa tina pasul cu tehnologia.

Multi oameni se plang insa de faptul ca pierd mult timp pe telefon. Asta pentru ca este indispensabil, il poti lua oriunde, este usor de folosit si gasesti toate informatiile de care ai nevoie ca si pe un laptop.

Am ajuns in punctul in care deja se trage un semnal de alarma. Omenirea pierde prea mult timp pe retelele sociale, pe tablete si... citeste mai mult

