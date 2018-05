Posturile FilmBox, scoase din grila de programe Telekom a anuntat Consiliul National al Audiovizualului scoaterea din grile de programe a posturilor de filme FilmBox, FilmBox Plus si FilmBox Extra HD.

Inca din data de 30 aprilie aceasta masura a intrat in vigoare, se arata intr-o nota trimisa de companie forului audiovizual. Clientii au primit deja o instiintare cu privire la sistarea retransmisiei celor trei canale.

A ajuns sa fie luata aceasta masura intrucat a expirat contractul de distributie.

Cele trei canale internationale sunt operate de compania SPI International.

