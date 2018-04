Posturi vacante pentru electromecanic

ACS INDUSTRIES EUROPE - este lider mondial in productia de filtre pentru airbags, clientii nostri fiind toti marii producatori de automobile.

ACS detine fabrici in China si Mexic (aprox 4000 angajati), iar recent a deschis portile fabricii din TURDA (Parc Aries). Creste incet, dar sigur si asteptam sa va alaturiati echipei noastre inca de la inceput. Detalii despre compania ACS Ind puteti consulta pe site-ul oficial www.acsind.com

Cerinte

• Studii de specialitate (in domeniul electric, mecanic,electrotehnica, electromecanica, desen tehnic, hydraulic si pneumatic)•... citeste mai mult

