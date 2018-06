Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Creștinii ortodocși încep Postul Sfintilor Apostoli Petru și Pavel. Spre deosebire de celelalte posturi care au o durată fixă, Postul închinat Sfinților Apostoli Petru și Pavel are o durată variabilă de la an la an, în funcție de data Sfintelor Paști.

Postul Sfintilor Petri si Pavel EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Astfel, Postul Sfinților Apostoli poate avea 28 de zile, atunci când Paștele cade pe 4 aprilie, sau poate fi desființat, atunci când Paștele este sarbatorit după 1 mai.

În această perioadă, nu se fac nunți și sunt zece zile în care este dezlegare la pește,... citeste mai mult

