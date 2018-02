Postul Paştelui 2018. În acest an, Paştele ortodox pică pe 8 aprilie, iar Postul Mare are loc în perioada 19 februarie - 7 aprilie.

Ținând seama că Postul Mare aduce aminte de postul celor 40 de zile ținute de Mântuitor înainte de începerea activității Sale mesianice (Luca IV, 1-2) a fost numit și Paresimi. În primele secole se obișnuia să se postească doar în Vinerea Patimilor, sau doar două zile înainte de Paști sau o săptămână.

Postul Paştelui 2018. La sfârșitul celui de-al treilea secol, Postul Mare a fost împărțit în două: Postul prepascal, cunoscut sub numele de Postul...

