Anul acesta, Postul Sfintelor Paști începe pe 11 martie, iar Paștele va fi sărbătorit în 28 aprilie, potrivit calendarului ortodox. În această perioadă nu se fac nunți.

Postul Pastelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului nostru Iisus Hristos si este cel mai lung si mai aspru dintre toate cele patru posturi importante. Oamenii mai numesc acest post si Postul Mare. Postul Mare dureaza patruzeci de zile, la care se adauga saptamana Patimilor.

Motivul principal al postirii in Postul Pastelui era pregatirea catehumenilor care urmau sa fie botezati de Pasti si sa intre in biserica. Totusi, Postul Pastelui a devenit absolut firesc o perioara de... citeste mai mult