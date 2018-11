Postul intermitent este vag definit ca perioada de nemâncare, urmată de perioada de hrănire, explică dr. Krista Varady, profesor de nutriţie asociat la Universitatea Illinois din Chicago, departamentul de kinetoterapie şi nutriţie, potrivit site-ului de ştiri medicale webmd.com.

Originea postului intermintent îşi are originea în religie. Adepţi ai credinţelor islamice, iudaice şi creştine recomandă perioade de restricţii alimentare de-a lungul unui an, din diverse motive. Dincolo de acest aspect, oamenii de ştiinţă au observant câteva beneficii pe care le are pentru... citeste mai mult

azi, 06:59 in Sanatate, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in