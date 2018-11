Postul Craciunului tine 40 de zile si se incheie pe 25 decembrie.

Cei care tin postul Craciunului ar trebui sa manance fructe de mare, precum crevetii, doar in zilele in care este dezlegare la peste. Recomandarea vine din partea reprezentantilor Mitropoliei Clujului, Maramuresului si Salajului.

„Suntem tentati sa credem ca fructele de mare sunt de post deoarece calugarii greci le considera de post. Neavand prea multe surse de hrana acestia obisnuiesc sa mance fructe de mare in post chiar si atunci cand nu este dezlegare la peste”, a declarat pentru Gandul parintele Bogdan Ivanov.

Cu toate astea, exista o parte dintre preoti care spun ca fructele de mare sunt de post si pot fi mancate... citeste mai mult