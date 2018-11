Postul Crăciunului începe de astăzi, miercuri, 14 noiembrie, și are nu doar semnificație religioasă, în sensul de purificare sufletească, ci ajută și organismul să scape de toxine. Durează 40 de zile, este cel mai lung post din an și are și capacitatea de a ne mai reduce nivelul de stres.

Postul Crăciunului este mai uşor faţă de cel al Paştelui, având multe dezlegări la peşte, ulei şi vin. Se dă dezlegare la peşte şi preparate din peşte, precum şi la vin şi untdelemn în toate zilele de sâmbătă şi duminică.

