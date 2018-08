Potrivit randuielilor crestine, incepand de astazi s-a intrat in Postul Adormirii Maicii Domnului, care se va incheia pe 15 august, data la care praznuim Adormirea Fecioarei Maria.

Originea acestui post isi are radacinile in secolul al V- lea cand s-a dezvoltat cultul Maicii Domnului.

Postul Adormirii Maicii Domnului inseamna infranare nu doar de la anumite alimente, ci de la tot ce ne desparte de Dumnezeu.

Preotii ne indeamna sa ne tinem departe si de la pacate, nu numai de la anumite mancaruri.

Este un post care îi pregăteşte pe creştini pentru cele două mari praznice din luna august:... citeste mai mult