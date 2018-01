Posta Romana s-a imprumutat cu 30 milioane de lei de la EximBank pentru derularea activitatii curente

EximBank va asigura necesarul de finantare pentru derularea activitatii curente a Postei Romane, cel mai mare operator de servicii postale, in urma castigarii licitatiei organizata de societate, la finele anului trecut, pentru contractarea unui imprumut in valoare de 30 de milioane de lei, pe o perioada de 24 de luni, a anuntat luni operatorul national de servicii postale.

"Suntem deja la al treilea acord semnat, in ultimii ani, intre Posta Romana si EximBank, ceea ce transforma acest parteneriat intr-o traditie bazata pe incredere reciproca si respect.... citeste mai mult