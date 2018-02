Poşta Română a înregistrat, în 2017, o creştere medie a veniturilor de 17 milioane de lei pe lună, iar în ultimul trimestru din anul trecut o majorare de circa 20% a acestora, în comparaţie cu 2016, a declarat, conform AGERPRES, directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română, Elena Petraşcu.

"Compania are resursele necesare pentru a se reinventa. Încep cu asta, pentru că îmi doresc ca toată lumea să cunoască un sentiment de încredere în Poşta Română. Am terminat anul pe plus. Am înregistrat o creştere a veniturilor în ultimul