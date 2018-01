Posta Romana a anuntat luni ca a incheiat un parteneriat cu magazinul de fashion online - Fashion Days, care permite celor care comanda pe platforma fashiondays.ro sa opteze pentru ridicarea coletelor intr-unul din cele peste 500 de oficii postale din intreaga tara. Livrarea produselor este gratuita pentru comenzile de minimum 50 de lei, pragul fiind mai mic decat in cazul livrarii prin curierat rapid. eMAG a preluat in 2015 retailerul online de moda Fashion Days, cele doua platforme de comert online fiind in prezent in proces de integrare.

