Post vacant pentru farmacist veterinar la Turda

Vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si in plina dezvoltare? Atunci te asteptam in echipa Farmavet.

Cine suntem? Cea mai cunoscuta firma distribuitoare de produse veterinare cu un portofoliul ce insumeaza mai mult de 2000 produse de uz zooveterinar.

Cautam o persoana care:

Are studii finalizate cu specific veterinar (liceu, postliceala, facultate);Are abilitati de comunicare si negociere;Este perseverenta, orientata spre solutii si rezultate;Are cunostinte operare PC (Word, Excel, Outlook).Sa aiba disponibilitate pentru deplasari frecvente (in cadrul judetului Hunedoara).... citeste mai mult