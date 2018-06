Post vacant: funcționar administrativ

Societatea Nordes Pro SRL cu punct de lucru in Mihai Viteazu angajeaza functionar administrativ cu cunostinte de contabilitate primara, operare in REVISAL.

Constituie avantaj cunoastere limba italiana.

Mai multe informatii la tel: 0371 384 003



Fotbal. Cupa României (finala județului Cluj): Sticla Arieșul Turda - FC Bonțida (la Cluj).

