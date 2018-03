Post vacant de infirmier debutant la Spitalul Municipal Turda

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 12.04.2018 ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatorului post: 1 post de infirmier debutant la Compartiment Gastroenterologie pe perioada determinata





concursul consta in proba practica si interviu;

- fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

- pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7;

- promovarea probei practice este obligatorie pentru sustinerea interviului

- stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale,... citeste mai mult