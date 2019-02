Theresa May şi Angela Merkel

Posibilitatea prelungirii Articolului 50 din Tratatul Uniunii Europene a fost ridicată în cadrul unei întâlniri între premierul britanic Theresa May şi cancelarul german Angela Merkel, dar nu a avut loc nici o discuţie ''substanţială'' pe această temă, a indicat luni un oficial guvernamental, citat de Reuters.

''Nu a fost ceva ridicat de premier'', a declarat un oficial presei când a fost întrebat dacă o posibilă amânare a Brexit-ului a fost discutată, adăugând că May, dacă este întrebată, ar spune întotdeauna că o prelungire a articolului nu... citeste mai mult

azi, 00:19 in Externe, Vizualizari: 14 , Sursa: Replica in