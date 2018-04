Luni, 30 Aprilie, 17:12

Finala Ligii 1, FCSB - CFR Cluj, s-a terminat 1-1, iar lupta pentru titlul de campioană continuă.

Desfăşurarea meciului de duminică l-a determinat pe Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA şi fost patron de club în Liga 1, la FC Vaslui, să se arate extrem de revoltat de modul în care Dan Petrescu s-a comportat ca antrenor la această partidă.

Domnule Porumboiu, ați văzut derby-ul?

- Am văzut şi ce am văzut n-am crezut în viaţa mea că o să văd.

- Adică?

- M-a surprins total, dar total neplăcut Dan Petrescu. Am crezut că e antrenor, mereu l-am lăudat, dar acum m-am convins şi de el...

- Dan Petrescu?

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Gazeta Sporturilor in