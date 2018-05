Tezaurul antic şi muzica la cel mai înalt nivel sunt în aceste zile ambasadori ai României în Portugalia. Muzeul de Arheologie din Lisabona expune importante artefacte din antichitatea românească şi portugheză pentru a marca 100 de ani de relaţii diplomatice între cele două ţări. Expoziţia are deja zeci de mii de vizitatori și a fost vizionată şi de membrii trupei The Humans care ne reprezintă la Eurovision.

