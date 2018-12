Fostul presedinte egiptean Hosni Mubarak va fi rejudecat in singurul caz de coruptie in cadrul caruia se afla in detentie (la un spital), dupa ce Curtea de Casatie a anulat marti condamnarea precedenta la trei ani de inchisoare. Tweet 0 Comenteaza In...

Protv, 13 Ianuarie 2015