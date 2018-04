Portrete ale separatistilor incarcerati sau exilati, urcate pe varful unui munte

Mii de persoane au participat sambata, in Catalonia, la un lant uman intins pe mai multi kilometri, pentru a urca simbolic pana pe varful unui munte fotografii ale separatistilor aflati in inchisoare sau exilati. Aceasta actiune a presupus trecerea, din mana in mana, incepand din satul Collbato pana pe varful Cavall Bernat din muntele Montserrat, in apropiere de Barcelona, a fotografiilor a noua separatisti aflati in detentie provizorie pentru „razvratire”, „rebeliune” sau „deturnare de fonduri publice”. De asemenea, oamenii au purtat portrete ale liderilor pro-independenta plecati in strainatate pentru a scapa de urmarirea... citeste mai mult