Cele cinci institutii superioare de învãtãmânt de stat iesene organizeazã evenimentul «Iasi, orasul studentiei tale. 21 – 25 aprilie – porti deschise la universitãtile iesene», ocazie pe care, în afara activitãtilor de promovare organizate de fiecare facultate în parte, grupurile organizate de elevi vor putea circula gratuit pe «Traseul universitar».

