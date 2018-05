Revenit în Liga 1 la Viitorul, la începutul lui 2018, tânărul portar Valentin Cojocaru a reuşit evoluţii foarte bune în cele 13 partide în care a evoluat, contribuind în final la clasarea echipei pe locul patru.



„Ne-am bătut de la egal la egal cu toate echipele din campionat. Am făcut şi în acest an o figură bună. Faptul că am venit la Viitorul m-a ajutat foarte mult, mi-a dat linişte. Vrem să creştem de la sezon la sezon, iar dacă în stagiunea recent încheiată, obiectivul a fost locul trei, în stagiunea următoare ne dorim să ne clasăm mai sus şi, de ce nu, să fim campioni din nou. Eu mi-am propus să joc cât mai bine şi să am evoluţii apreciate, făcând şi pasul la echipa... citeste mai mult