Nigerianul Carl Ikeme a dezvăluit că este în completă refacere după ce s-a înfruntat cu leucemia acută în ultimul an. Acesta a făcut anunţul într-un post pe Instagram, alături de o poză cu fiica sa. Nigerianul de 32 de ani a fost diagnosticat în urmă cu aproximativ un an cu leucemie acută, după nişte teste de sânge care erau extrem de anormale. A ratat întregul sezon cu Wolverhampton, echipă proaspăt promovată în Premier League.

Este o refacere remarcabilă a portarului, care a fost numit al 24-lea om din echipa Nigeriei pentru Cupa Mondială din Rusia 2018, ca un semn onorabil pentru apărătorul bolnav. "După un an greu cu şedinţe de...