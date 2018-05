Introducerea noului test WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) în locul testului NEDC (New European Driving Cycle) are efecte negative asupra unor constructori. Evaluarea este acum mai dură și mai apropiată de situațiile întâlnite în realitate, astfel că unele modele nu mai respectă cerințele pentru a putea fi comercializate. Într-o astfel de situație se află și cei de la Porsche, care vor opri temporar comenzile pentru toate modelele din gamă, după cum a declarat un purtător de cuvânt al constructorului.

"Această procedură este una de durată, iar unele modele ar putea să nu fie pregătite până la începutul lunii septembrie. Am mărit stocurile...

