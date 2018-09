Porsche nu va mai oferi modele diesel

Divizia Porsche a producătorului auto german Volkswagen nu va mai oferi versiuni diesel ale modelelor sale, a anunţat CEO-ul acesteia, scrie Reuters. Decizia vine ca reacţie la cerinţele din ce în ce mai stricte cu privire la reducerea emisiilor toxice. „Nu vor mai exista modele diesel de la Porsche pe viitor“, a declarat Oliver Blume pentru Bild am Sonntag. „Nu am dezvoltat şi nu am produs motoare diesel niciodată. Totuşi, imaginea Porsche a avut de suferit din cauza crizei diesel“. Porsche a comercializat versiuni diesel ale... citeste mai mult