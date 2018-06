În 2009, fondatorul Mate Rimac (30 de ani) a început să lucreze din garajul său la visul de a produce maşini de sport electrice care să fie atât rapide, cât şi spectacu-loase. Rimac a prezentat recent cea mai nouă versiune a hipercar-ului său electric, "C Two", la Salonul Auto de la Geneva din martie 2018. Motorul produce aproximativ 2.000 CP şi poate propulsa automobilul cu două locuri până la o viteză maximă de 412 kilometri pe oră. Maşina are o autonomie de 650 de kilometri (ciclu NEDC) şi atinge o încărcare a bateriei de 80% în 30 de minute printr-un sistem rapid de încărcare de 250 kW. Mai mult, compania fabrică sisteme de propulsie de înaltă performanţă şi sisteme de... citeste mai mult

