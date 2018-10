2017 a fost încă un an de succes pentru vânzările Porsche, după recordurile înregistrate în anii precedenți. În total, un număr de 246.375 de modele Porsche au ajuns anul trecut la clienții lor, în creștere ușoară față de 2016 (225.121) și semnificativ mai multe decât în 2015 (187.208).

În primele 9 luni din acest an, Porsche a vândut 196.562 de mașini către clienți, cu o creștere de 9% în Europa și 4% în China, iar oficialii companiei sunt încrezători că 2018 va reprezenta un nou record.

“După aceste rezultate bune, ne așteptăm să atingem încă un record la final de an,” a declarat Oliver Blume, CEO-ul Porsche. El a reiterat faptul că Porsche nu are planuri... citeste mai mult

