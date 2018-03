Knight Frank, cea mai mare retea globala deținută privat în domeniul imobiliar, a lansat The Wealth Report, cel mai prestigios studiu asupra averilor private globale. Editia a 12-a a raportului prezintă o perspectivă asupra proprietăților de lux și a bogăției. Publicația din acest an conține date privind performanța prețurilor pentru 100 de piețe imobiliare globale de lux, rezultatele unui studiu de atitudini (The Wealth Report Attitudes Survey), precum și un indice al orașelor globale (Knight Frank Global Cities Index). Noul raport arată ca... citeste mai mult