Populatia Romaniei a scazut cu 15% dupa Revolutie, arata Academia Austriaca de Stiinta. O prapastie demografica s-a cascat in Europa dupa caderea Cortinei de Fier, iar tarile din Europa de Est si-au pierdut un sfert din populatie, in timp ce soldul este pozitiv in Europa de Vest, potrivit unui studiu publicat vineri, care subliniaza impactul determinat al factorului migratiei, relateaza AFP. „In timp ce nivelul fertilitatii in estul Europei nu se mai distinge clar de cel din vest, miscarile populatiei impart continentul in doua”, subliniaza Academia Austriaca de Stiinte (OAW), care a publicat acest studiu.

