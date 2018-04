Popescu (PNL): Carmen Dan vrea ca statul sa nu plateasca amenzi cand face greseli cu datele personale Deputatul PNL Pavel Popescu o acuza pe senatoarea Carmen Dan, ministru de Interne, ca vrea sa elimine, printr-un proiect de lege, responsabilitatea statului fata de cetatean in cazul unor erori cu privire la datele personale, in conditiile in care ii foloseste aceste date prin derogari de la Regulamentul privind protectia datelor personale, care trebuie implementat pana pe 25 mai.

Mai multe despre stat, amenzi, carmen dan Sursa foto: facebook.com/PopescuPublic Politica citeste mai mult

azi, 18:50 in Politica, Vizualizari: 30 , Sursa: 9am in