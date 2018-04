Sambata, 07 Aprilie, 13:44

Gică Popescu și Gică Hagi au fost prezenți miercuri pe Camp Nou, la meciul Barcelona - AS Roma 4-1, din turul sferturilor UEFA Champions League.

Fostul fundaș a vorbit despre întâlnirea cu președintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, și a dezvăluit ce l-a surprins.

"Am fost impresionat. Când am ajuns în loja prezidențială de la stadion, președintele Bartomeu a venit la mine și la Hagi și ne-a zis «Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră». Și ne-a... citeste mai mult