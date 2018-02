Iată de ce este popcornul o gustare sănătoasă:

Ţine sub control nivelul de colesterol rău Popcornul conţine fibre care pot elimina excesul de colesterol depus pe peretele arterelor, reducând astfel nivelul total al colesterolului. În plus, gustarea din timpul filmului scade riscul de boli cardiovasculare, prevenind astfel infarctul miocardic şi accidentul vascular cerebral.

Îmbunătăţeşte digestia Aşa cum am spus şi mai sus, popcornul este sursă importantă de fibre. Ştim că fibrele sunt necesare în procesul de digestie. Pentru a îmbunătăţi digestia şi... citeste mai mult

azi, 15:20 in Life, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in