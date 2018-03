De marți după-amiază, la antrenamentele „Bătrânei Doamne” a apărut un fundaș central masiv, cu experiență, pe care Ionuț Popa l-a solicitat conducerii clubului din prima zi în care a preluat șefia staffului tehnic al arădenilor. Stevan Markovic e muntenegrean, are 30 de ani, 1,95 metri înălțime și vine dintr-un campionat exotic. Până în această iarnă, fotbalistul a evoluat în Maldive, la New Radiant Sports Club. Anterior, Markovic a mai trecut pe la echipe din țara natală și Serbia, ca: OFK Grbalj, Mornar Bar, OFK Beograd, Sindjelic Belgrad, FK Decic Tuzi și FK Lovcec.

Deși, la prima vedere, masivul fundaș aduce un plus clar într-o apărare și așa redusă numeric, stafful... citeste mai mult

acum 54 min. in Politica, Vizualizari: 23 , Sursa: Glasul Aradului in