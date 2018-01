Ponta: Voi vota impotriva Guvernului Dancila cu toata convingerea Fostul premier Victor Ponta a anuntat ca va vota in Parlament "impotriva" investirii noului Guvern.

Politica "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a spus Ponta la Antena 3.

"Va conduce Guvernul domnul Dragnea si trebuie sa-si asume raspunderea, nu poate mereu prin altcineva. (...) Eu cred ca domnul Dragnea nu are educatia politica si... citeste mai mult

