Liderul Pro România, Victor Ponta, şi-a exprimat speranţa ca la portofoliul ocupat de Victor Negrescu - cel al Afacerilor europene - să fie pus un profesionist, astfel încât România să nu se facă de râs în perioada în care va deţine Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.

"Eu am întrebat mai demult - tocmai că-i cunosc cam pe toţi care sunt acolo acum - ce mai caută Victor Negrescu într-un guvern de politruci şi indivizi care pentru funcţia lor uită şi lasă deoparte tot. Victor Negrescu, aşa cum l-am cunoscut, are şi convingeri ideologice social-democrate serioase, are... citeste mai mult

