Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a afirmat, într-o postare pe Facebook, că ar fi fost sancţionat de liderul PSD, Liviu Dragnea cu excluderea din Comisia de Afaceri Europene şi din Comisia de Politică Externă din Parlament, iar toţi colegii lui din Comisia pentru Drepturilor Omului au fost exilaţi. Ponta bate toba că “răzbunarea este arma prostului ajuns la putere”, dar formaţiunea politică Pro România e pe poziţii „cu şi mai multă îndârjire”. “Azi am fost sancţionat de către preşedintele Camerei Deputaţilor (dl Liviu Dragnea) / după patru mandate de deputat (plus ministru şi premier) am fost exclus din Comisia de Afaceri Europene şi din Comisia de Politică... citeste mai mult