Ponta: Romania se multumeste sa ramana prizoniera scandalurilor intretinute la televizor cu bani publici "Ce bine ar fi daca am putea sa deschidem ochii si sa ne uitam la ce se intampla in Europa si in lume! Pentru ca viata noastra de zi cu zi va depinde de aceste lucruri - dar noi ne-am obisnuit sa fim prostiti si manipulati / sau sa spunem ca nu avem ce face!", arata Victor Ponta intr-o postare pe Facebook.

