"Am primit de la Traian Basescu mandatul de a forma Guvernul în seara de vineri 27 Aprilie ! Am mers ulterior la Guvern, unde am avut o discutie protocolară cu Mihai Răzvan Ungureanu şi pe urmă acasă. Sâmbătă 28 Aprilie am plecat împreuna cu Crin Antonescu şi Daniel Constantin la Braşov, unde am avut un meeting electoral care fusese deja programat! Pe drum le-am spus celor doi că am în minte să păstrăm structura guvernului anterior - şi după alegerile din iarnă să schimbam totul pentru 4 ani! Deci Crin a fost cu mine toată ziua şi ceea ce spune Dragnea Mincinosul că a vorbit cu Crin este o... citeste mai mult

azi, 08:41 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: Mediafax in