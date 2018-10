Preşedintele partidului Pro România, Victor Ponta, a anunţat că membrii acestei formaţiuni nu vor susţine în Parlament proiectul legii offshore, iar în ce priveşte directiva europeană privind combaterea spălării banilor va fi luată o decizie abia după ce reprezentanţii Guvernului vor explica efectele transpunerii acesteia.

"Astăzi am avut o primă reuniune a noii conduceri şi am formulat nişte puncte de vedere ale Pro România pe trei teme care sunt pe agenda publică. În primul rând, dacă se va impune din nou, zilele acestea, votarea legii privind resursele naturale din Marea Neagră, legea offshore, anunţ de la... citeste mai mult