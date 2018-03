Ponta: Nu voi accepta niciodata sa traiesc intr-o tara in care cineva ma baga la inchisoare pentru ceea ce spun Reactia fostului premier Victor Ponta nu a indraznit sa apara dupa ce Liviu Dragnea a declarat ca PSD va promova un act normativ in baza caruia vor fi sanctionate persoanele care denigreaza imaginea tarii in strainatate.

Mai multe despre Victor Ponta, inchisoare, tara Politica citeste mai mult

azi, 18:22 in Politica, Vizualizari: 33 , Sursa: 9am in